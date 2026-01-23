Firman convenio Aspen Institute México y la alcaldía Cuauhtémoc

-Se busca impulsar el deporte y la actividad física en la niñez de la demarcación.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de las y los niños de la demarcación y promover comunidades más activas, saludables y cohesionadas, Aspen Institute México, a través de la iniciativa Project Play, y la Alcaldía Cuauhtémoc firmaron un convenio de colaboración en materia deportiva, social y comunitaria.



La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega subrayó que este convenio refleja la forma de gobernar de su administración, basada en acciones concretas y alianzas que generan bienestar real para la comunidad. “Hoy firmamos un convenio que no se queda en el papel. Se convierte en acciones para la gente”, afirmó.



La edil destacó que la recuperación y activación de espacios públicos es una prioridad de su gobierno, ya que contribuye directamente a la prevención de la violencia y al fortalecimiento del tejido social.



“Cada espacio que recuperamos para nuestra comunidad, para nuestras familias, es un espacio menos para la violencia. Que se sepa que este es un gobierno de la gente y por eso trabajamos con quien quiere sumar; con organizaciones, instituciones, universidades, con el sector privado, con cualquier persona que crea que se pueden hacer las cosas mejor”, puntualizó.



Por su parte, Enrique Berruga Filloy, Director General Ejecutivo de Aspen Institute México, resaltó el valor del deporte como herramienta de desarrollo social y comunitario, especialmente en la infancia, ya que no solo se trata de espacios deportivos, sino que se convierten en puntos de encuentro comunitario.



“Nos da un particular gusto poder hacer este programa de colaboración con la Alcaldía, más en un año mundialista. Poco a poco, con este tipo de obras, vamos a ir llenando nuestros espacios”, señaló.



En tanto, Margarita Safdie, Directora de Project Play México, reconoció el compromiso de la alcaldesa y su administración con el deporte, la igualdad y la inclusión.



“Yo sé que tú eres una luchadora social y una luchadora por los derechos de las mujeres. Entonces, esta es una excelente oportunidad.”, expresó.



Como parte central de este convenio, Aspen Institute México, con el apoyo de Amazon y Musco Lighting, realizará la aportación de una Cancha de MiniPitch, con un valor estimado de 100 mil dólares, que será destinada al uso comunitario y al fomento de la actividad física entre niñas, niños y jóvenes de la demarcación.



Asimismo, ambas instituciones acordaron la realización conjunta de Ferias Deportivas Project Play, una iniciativa implementada por Project Play México que busca generar mejores condiciones de vida para la niñez a través del deporte, el juego y la activación física, promoviendo valores como la inclusión, el trabajo en equipo y la salud integral.