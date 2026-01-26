Presenta GEM siete libros infantiles para fomentar el cuidado del medio ambiente

-Las publicaciones fortalecen la educación ambiental de niñas y niños mexiquenses y promueven el respeto por la biodiversidad.

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, presentó una colección de siete libros infantiles sobre especies endémicas, con el objetivo de fomentar desde la infancia el cuidado del medio ambiente y la protección de la biodiversidad.



A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), la colección fue llevada a la escuela primaria “Mariano Matamoros”, en el municipio de Nezahualcóyotl, ante más de 500 alumnas, alumnos y personal docente, con el propósito de acercar contenidos ambientales de forma accesible, didáctica y atractiva a la niñez mexiquense.



Alhely Rubio Arronis, titular de la SMAyDS, dio a conocer que los libros educativos están centrados en siete especies endémicas del Estado de México, y permiten a niñas y niños conocer la importancia de los seres sintientes en el equilibrio de los ecosistemas y en la conservación de la naturaleza.



Los personajes de esta colección incluyen al ajolote Aljonso, el tlacuache Nagu, el teporingo Ringo, el pez amarillo Pezquiel, la camaleona Cornelia, la mascarita de Lerma Rita y el lobo mexicano Loberto, quienes acercan a las y los lectores a la biodiversidad estatal mediante historias sencillas, emotivas y educativas.



Como parte de la jornada, se realizaron talleres de educación ambiental sobre huertos urbanos, composta y lombricomposta, biodiversidad, ecosistemas y mundo anfibio, además de actividades recreativas orientadas al aprendizaje y la sensibilización ambiental.



Los libros serán distribuidos en las ferias ambientales que organiza la dependencia en la entidad y también pueden consultarse de manera virtual en la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: https://sma.edomex.gob.mx/.