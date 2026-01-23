Presenta Isaac Montoya avances en obras, movilidad y el bienestar

-Señaló que se duplicará la obra pública en 2026, además de la rehabilitación del segundo tramo del Periférico Norte

El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez afirmó que en este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades, centrarse en las vialidades, a la vez que anunció que, en un par de semanas, se iniciará un segundo tramo de rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte de 3.2 kilómetros, sumándose una vez más al rescate histórico que realiza el Gobierno del Estado de México de esta importante vialidad que, será un legado para las y los naucalpenses.



Acompañado del Director de OAPAS, Ricardo Gudiño, así como del Director de Construcción y Operación Hidráulica, Gregorio Ramos, destacó el arranque de 11 obras de infraestructura hidráulica en este mes de enero, cuya inversión supera los 87 millones de pesos y son parte de la reingeniería hidráulica; se llevarán a cabo con recursos propios y del PRODDER, Programa de Devolución de Derechos y, además, gracias a una recaudación exitosa y la confianza de la ciudadanía.



Destacaron los avances para lograr disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala y poder ser autosuficientes en el abasto a la ciudadanía. El rescate de Río Hondo, que será la primera obra de rescate del Valle de México que se utilizará para el beneficio de los consumidores, es una buena noticia que impactará a Naucalpan. Además, el proyecto Las Julianas avanza, con un corredor ecológico, desazolve y limpieza que viene del cuidado del bosque de Chimalpa.



Isaac Montoya subrayó los avances en seguridad que son irrefutables; en 2025 se dejaron de robar 1200 vehículos e informó que se reforzarán los avances de la Guardia Municipal.



El Comisario José Carlos Quezada anunció que, para dar certeza a la ciudadanía se adquirirán 22 bodycam de alta tecnología con GPS, con más de 12 horas de grabación, se destinarán al Grupo Femenil de Tránsito, que tienen la facultad de infraccionar que andan en patrullas y no en motocicletas, con el distintivo color naranja. A



El Director de Fomento Económico, Miguel Becerril, se refirió a la Apertura Rápida de Empresas con la mejora regulatoria para erradicar la corrupción, señaló que actualmente hay más de 1200 unidades económicas nuevas en el municipio y se entregaron 8 mil 200 licencias récord de control.



El responsable de Gobierno Digital, Javier Chávez enfatizó el esfuerzo de transformación digital en el municipio a fin de acercar trámites y servicios y acercar a la tecnología a toda la ciudadanía.