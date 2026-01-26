Reciben 2.5 millones de beneficiarios en Veracruz los programas del Bienestar: Ariadna Montiel

-Las Pensiones de Bienestar constituyen un sistema de seguridad social para la población.

Desde el corazón cañero de Veracruz, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que las Pensiones de Bienestar son derechos conquistados con la lucha del pueblo y hoy el Estado mexicano cumple por convicción, por ello, los Adultos Mayores tienen una pensión bimestral y 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar que les reconoce su trabajo y una vida de esfuerzo.



“Tres millones de mujeres ya reciben 3 mil 100 pesos de manera bimestral, por fin a las mujeres se les reconoce su trabajo y toda una vida de esfuerzo en el cuidado de las familias y de las comunidades, nos llena de orgullo que este programa, ya haya cumplido su meta bajo la conducción de nuestra presidenta”, abundó.



En 2026, en Veracruz, 2.5 millones de personas son beneficiarias de los Programas de Bienestar con una inversión de 70 mil millones de pesos. Gobernar es servir con honestidad y convicción, este año, sostuvo Ariadna Montiel, la Presidenta de México, ha destinado un billón de pesos para garantizar los Programas de Bienestar en todo el país.



En José Cardel, comunidad del municipio de La Antigua, Montiel Reyes añadió que la justicia no se concede desde arriba, se construye desde abajo cuando el pueblo decide transformar el destino de la nación, por lo que el proyecto de nación que encabeza la Presidenta de México, siempre recuerda la historia porque solo así se puede avanzar con pasos firmes hacia el futuro y llegar a la prosperidad compartida.



La secretaria de Bienestar, agregó que, en los últimos seis años, 13.5 millones de personas abandonaron la pobreza. Hoy, millones de mujeres reciben su pensión, los adultos mayores viven una vejez digna y las niñas y niños van a la escuela.