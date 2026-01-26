Se garantiza avance acelerado en la reconstrucción del Periférico Norte: GEM

-En Periférico Norte se emplea tecnología de vanguardia, facilitando el avance de hasta 4 kilómetros por día y concluir lo antes posible la pavimentación de 108 km.

El Gobierno del Estado de México garantiza el avance acelerado en la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte mediante la intervención simultánea de cuatro tramos, con trabajos en horarios diurnos y nocturnos, y el uso de 40 equipos de tecnología de vanguardia, a fin de concluir lo antes posible los trabajos con la menor afectación para las personas usuarias.



En estas labores se emplea maquinaria especializada compuesta por fresadora, camiones de volteo, barredora, petrolizadora, finisher, vibrocompactador de rodillo y vibrocompactador neumático.



“Estamos haciendo intervención en los cuatro cuerpos, o sea, tenemos hacia el sentido de Tepotzotlán a la Ciudad de México; Tepotzotlán hacia lo que era el Toreo y del Toreo hacia lo que es Tepotzotlán”, señaló Joel González Toral, Director de la Junta de Caminos estatal.



Recordó que la administración gubernamental mexiquense se propuso concluir los trabajos de reconstrucción del Periférico Norte el 30 de abril de este 2026, con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, en beneficio de más de 15 millones de usuarios.



El funcionario estatal detalló que los trabajos de pavimentación de la vialidad se realizan de manera ininterrumpida. Con el uso de hasta 10 equipos por tramo, en promedio se avanza hasta 4 kilómetros por día. Esto –dijo– garantiza que la obra pueda ser concluida en tiempo y forma, de acuerdo con el plan establecido.



“El mejoramiento en todo lo que es la imagen urbana, mejoramiento de todo lo que es la carpeta asfáltica, balizamiento, señalización, pintura, y muy importante el tema de la iluminación”, explicó.



Refirió que, si bien se trabaja en horarios diurnos y nocturnos, las intervenciones mayores se realizan por la noche para no afectar a los 204 mil vehículos que circulan en promedio cada día en esta vialidad.