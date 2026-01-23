DESTACA GARCÍA HARFUCH DISMINUCIÓN DEL 41% EN HOMICIDIOS DOLOSOS EN PUEBLA

-Informó que los delitos de alto impacto se redujeron 11% en la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en Puebla que el índice de homicidios dolosos disminuyó 41% en los primeros 16 meses del sexenio.



Recalcó que se pasó de 3.97 casos en promedio diario en septiembre de 2024 a 2.35 en diciembre de 2025.



García Harfuch detalló que los delitos de alto impacto, por año, se redujeron en 11% en Puebla. Esto al comparar el promedio diario de delitos de 2024, cuando se reportaron 42.8 casos, y 2025, año en el que se reportaron 38.2 casos.



Precisó que el trabajo coordinado en esta entidad ha permitido actuar con mayor precisión contra los generadores de violencia, debilitar estructuras criminales y proteger a las familias, sectores productivos y las principales vías de comunicación del estado, lo que ha dado como resultado una disminución en la violencia.



Añadió que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 fueron detenidas 1065 personas por delitos de alto impacto; además se aseguraron 435 armas de fuego, se decomisaron 346 kilos de droga y se destruyó un laboratorio utilizado para la producción de drogas sintéticas.



Estas cifras son resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión; señaló que se han abierto 19 mil 119 carpetas de investigación, han sido detenidas nueve personas por este delito, de las cuales siete son objetivos prioritarios, y se han inhabilitado 49 líneas telefónicas que eran utilizadas para extorsionar de manera virtual, mencionó García Harfuch.



“Gracias a estas acciones se ha logrado un descenso del 16.7% en el delito de extorsión en el estado de Puebla”, comentó



Reconoció García Harfuch en con respecto a la venta ilícita de combustibles, se detuvo a cuatro personas en la autopista México-Veracruz, en el municipio Esperanza, a quienes se les aseguraron 250 mil litros de residuos y 40 mil litros de combustibles.



Al concluir el informe de resultados en seguridad estatales, Omar García Harfuch anunció la detención esta mañana de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, en Michoacán.



“Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio, de Bernardo Bravo. Se informará más adelante”, expuso.



Lo anterior, fue resultado de un operativo realizado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán.