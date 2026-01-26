Continúa la rehabilitación de infraestructura hídrica en Naucalpan: Isaac Montoya

-Esta obra beneficiará directamente a más de 16 mil personas y se integra a una estrategia para reducir la dependencia del Sistema Cutzamala.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, a través de OAPAS Naucalpan, inició la rehabilitación del sistema de rebombeo ubicado en las calles San Francisco de Asís y San Andrés Atoto, en la colonia Ampliación San Esteban.



Esta obra forma parte del programa emergente de recuperación de infraestructura hídrica, con el objetivo de fortalecer la red de agua potable y garantizar un servicio más eficiente y confiable para la población.



La obra que permaneció en el abandono y sin mantenimiento por más de 20 años, se realizará con recursos federales y municipales en un esquema del 50 por ciento del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2025 y recursos municipales que ascienden a $3,907,037.36 pesos.Los trabajos contemplan la rehabilitación integral del Tanque Elevado de Agua Potable San Esteban, con capacidad de 900 m³, mediante recubrimiento anticorrosivo tipo vitroacero y la instalación de nuevo equipo de bombeo sumergible, acciones orientadas a mejorar la calidad, cantidad y control del suministro.



Los trabajos se realizarán mediante equipos de bombeo vertical tipo turbina y cambio de equipo del sistema de telemetría scada. También se laborará para llenar el tanque que se encuentra en este lugar; mismo que fue abandonado y que hoy día se encuentra sin agua por la falta de mantenimiento en el equipo; lo que afectó la distribución del líquido en el corredor de Loma Colorada, Las Huertas y demás colonias.



La intervención representa una inversión superior a 5 millones de pesos, ejecutada con recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2025, mediante una coordinación conjunta entre el Gobierno Federal, el Gobierno Municipal.



Esta obra beneficiará directamente a más de 16 mil personas y se integra a una estrategia para reducir la dependencia del Sistema Cutzamala, fortalecer la infraestructura local y atender el rezago histórico en el abasto de agua.



La rehabilitación se torna necesaria debido a la antigüedad y falta de mantenimiento de los equipos electromecánicos, se disminuye el gasto del rebombeo y el tiempo de operación es mayor; lo cual genera pérdidas durante la conducción y que el traslado del agua, mediante el rebombeo, no llegue con el caudal suficiente en su tanque de almacenamiento para su distribución.



Desde el Gobierno de Ciudad Naucalpan, seguimos trabajando en territorio, con obras de ingeniería que mejoran los servicios básicos y transforman la vida diaria de las comunidades.