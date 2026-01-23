Defensa reforzará despliegue en la frontera sur por estado de sitio en Guatemala

-El general secretario resaltó que hay coordinación entre las autoridades de México con Guatemala.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, destacó que se incrementó el despliegue militar en la frontera sur de nuestro país, después de que Guatemala declaró estado de sitio para combatir la violencia, provocada por las pandillas.



En la conferencia de prensa matutina, que en esta ocasión se llevó a cabo en Puebla, Puebla, el general secretario resaltó que hay coordinación entre las autoridades de México con Guatemala.



El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que las Fuerzas Armadas de México y Guatemala intensificaron las acciones conjuntas con el objetivo de mantener la seguridad en la región fronteriza y evitar que las actividades delictivas se trasladen hacia territorio mexicano, derivado de los operativos implementados en el país vecino.



“Sí, se están tomando muchas previsiones, principalmente con la coordinación con las fuerzas armadas de Guatemala”, resaltó.



“Se hacen juntas de comandantes fronterizos y este es uno de los temas a los que se le está dando prioridad. Se han incrementado los despliegues a ambos lados de la de la frontera”, resaltó.



El funcionario detalló que, como parte de estas medidas, se incrementó la presencia de efectivos militares tanto del lado guatemalteco como del mexicano, con despliegues estratégicos a lo largo de la línea fronteriza. Estas acciones buscan fortalecer la vigilancia permanente y la capacidad de respuesta ante posibles riesgos asociados al combate al crimen organizado.



En el caso específico de Chiapas, el secretario de la Defensa destacó que la estrategia de seguridad se reforzó mediante una coordinación más estrecha entre las Fuerzas Armadas, la policía estatal y la Fiscalía General del Estado, lo que permitió ampliar el despliegue de personal en las zonas limítrofes con Guatemala.



Las autoridades federales señalaron que el intercambio de información y la comunicación directa entre mandos fronterizos forman parte de los mecanismos permanentes de cooperación, con el fin de anticipar escenarios de riesgo y mantener el control territorial en una de las regiones más sensibles del país.