Supervisan autoridades en Edoméx 76 rastros municipales

-Se revisan diariamente para asegurar la venta de carne en condiciones adecuadas.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, mantiene supervisiones sanitarias permanentes en los 76 rastros municipales registrados en la entidad, como parte de las medidas implementadas para evitar afectaciones, por el gusano barrenador, y así garantizar que la carne destinada al consumo humano cumpla con las normas sanitarias establecidas.



Estas labores se realizan por medio de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisemex), la cual efectúa revisiones diarias en los centros de sacrificio, así como en puntos de distribución y venta de productos cárnicos.



Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, encabezó una inspección en el municipio de Atlacomulco, donde informó que no existen casos de este parásito en personas en el Estado de México. No obstante, exhortó a productores y a la población en general a adquirir carne únicamente en establecimientos formalmente establecidos y que cumplan con los lineamientos sanitarios.



“No tenemos ningún caso de gusano barrenador en personas en el Estado de México, pero tenemos que seguir con la prevención, ya que consumir carne bien cocida, bien cocinada, nos va a prevenir de diversas enfermedades”, señaló.



La titular de la Secretaría de Salud precisó que, aunque esta enfermedad parasitaria no se transmite por la ingesta de alimentos, las acciones sanitarias contemplan verificaciones constantes en rastros y áreas de venta de cárnicos, además de actividades de capacitación dirigidas al personal que labora en estos espacios.



Asimismo, indicó que, a fin de reducir riesgos relacionados con la presencia de la mosca que transmite este parásito, es fundamental mantener una adecuada limpieza y desinfección de heridas, así como prestar atención especial a personas con padecimientos como diabetes.