Destaca Tlaxcala en la Fitur 2026 con cuatro premios por turismo comunitario y sostenible

-La entidad fue reconocida por proyectos de turismo comunitario, rural y ambiental.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, Tlaxcala fue reconocida al recibir cuatro Premios “Aire Libre”, otorgados por la plataforma Destino MÉXICO, distinción que destaca los proyectos turísticos con alto valor comunitario, rural y sostenible que se impulsan en la entidad.



Estos reconocimientos consolidan la proyección del estado como un referente de turismo con identidad, arraigo territorial y participación social, justo en uno de los escaparates turísticos más importantes del mundo.



Los galardones obtenidos reflejan la diversidad y riqueza del modelo turístico tlaxcalteca.



En la categoría Turismo Comunitario, el proyecto “Huellas sobre el camino grande”, impulsado por Doris Elena Macías García, en el municipio de Hueyotlipan, fue reconocido por su enfoque en la memoria histórica, el trabajo colectivo y la apropiación comunitaria del territorio.



En Haciendas de México, el proyecto “Descubre la magia de las haciendas ganaderas en Tlaxcala”, encabezado por José Alberto Tenorio González, destacó por revalorar el patrimonio productivo y arquitectónico del estado.



Asimismo, en la categoría Turismo Rural, “La Ruta del Durazno”, desarrollada por Beatriz Lima Romero en Atltzayanca, fue reconocida por vincular la actividad turística con el campo, la producción local y las tradiciones agrícolas.



En Turismo Objetivo Sostenible, el proyecto “El Maguey y la Luciérnaga”, liderado por Rodolfo del Razo, en Nanacamilpa, sobresalió por su enfoque de conservación ambiental, uso responsable de los recursos naturales y educación turística.



Los reconocimientos entregados en el contexto de FITUR 2026 reflejan que Tlaxcala apuesta por el turismo sostenible, comunitario y con identidad, donde las y los habitantes son protagonistas del desarrollo.



La presencia del Estado en esta feria internacional no solo promueve sus atractivos, sino que visibiliza proyectos locales exitosos que convierten al turismo en una herramienta de bienestar, preservación cultural y crecimiento económico para las comunidades tlaxcaltecas.