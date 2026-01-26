Llega a Iztapalapa el programa “Súbete a la Cultura: Territorios de Paz”

Asistieron más de 200 personas al evento para disfrutar de las actividades gratuitas promovidas por RTP.

Como parte de los ejes prioritarios del Gobierno de la Ciudad de México, que impulsa el acceso equitativo a la cultura, la movilidad, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de territorios de paz desde los barrios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Fondo de Cultura Económica (FCE), los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), así como, los de Territorios de Paz e Igualdad; llevaron a cabo, la segunda edición del programa “Súbete a la Cultura: Territorios de Paz”, en la Plaza Cívica Emiliano Zapata, en San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, acercando actividades a las comunidades más alejadas de la capital.



Más de 200 personas de distintas edades participaron en talleres, cuentacuentos, presentaciones musicales y de danza, recuperando el espacio público como un lugar de encuentro, identidad y participación comunitaria. En el evento se destacó que la movilidad y la cultura son derechos de todas y todos, y que estas acciones son esenciales para fortalecer la cohesión social y acercar oportunidades a quienes más lo necesitan.



El Director General de la RTP, Daniel Arcos Rodríguez, señaló que con “Súbete a la Cultura: Territorios de Paz’”, la RTP demuestra que el transporte público no solo acerca destinos, también acerca cultura, comunidad y derechos”.



Y añadió: “trabajamos de la mano con las instancias culturales y sociales del Gobierno de la Ciudad de México para que la transformación llegue primero a los barrios”.



A este evento asistieron Roberto Rico, Subgerente de Fomento del Libro y la Lectura en Escuelas del FCE; Jesús Arriaga, Subdirector de Programas Culturales Comunitarios de PILARES; Guadalupe Bautista, campeona mundial de boxeo; y David Ocho, Subsecretario de Territorios de Paz e Igualdad, así como talleristas y cantantes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.