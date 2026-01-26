Se lleva a cabo la fase sectorial de los XLVIII Eventos Culturales y Deportivos del SMSEM

-Se reunieron durante la segunda etapa docentes clasificados de las delegaciones sindicales de las 14 regiones.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), que dirige Jenaro Martínez Reyes, Secretario General, avanzó en el desarrollo de la fase sectorial de los XLVIII Eventos Culturales y Deportivos 2026, en la que participaron maestras y maestros que superaron la etapa delegacional y continúan en la ruta rumbo a la fase regional de la tradicional justa magisterial.



Se llevó a cabo esta segunda etapa como parte de la agenda sindical impulsada por Martínez Reyes, quien ha sostenido que las expresiones culturales y deportivas forman parte de la vida gremial y del fortalecimiento de la identidad del magisterio estatal.



En esta jornada, compitieron docentes de las 14 regiones sindicales en distintas disciplinas culturales y deportivas, siendo un ejercicio que reconoce el talento del magisterio mexiquense, además de propiciar la convivencia y el sentido de pertenencia entre quienes integran las 1053 delegaciones del SMSEM.



Bajo el lema “Centenario de la Fraternidad y Unidad Sindical” es como se lleva a cabo la edición 2026, siendo una referencia a los orígenes del movimiento magisterial en el Estado de México, que empezó cuando las y los docentes comenzaron a organizarse bajo esquemas de ayuda mutua y solidaridad como base de su vida colectiva.



Fue en 1926 un grupo de profesoras y profesores urbanos y normalistas fundó en Toluca la Sociedad Mutualista de Maestros “Ánfora”, antecedente histórico del sindicalismo magisterial, con el objetivo de unificarse fraternalmente, brindarse apoyo colectivo y promover el desarrollo intelectual de sus integrantes.



En esta edición de los Juegos Magisteriales se busca retomar ese legado, lográndolo al seguir las instrucciones de Jenaro Martínez, donde señala que el SMSEM los mantiene vigentes como un espacio de encuentro entre generaciones de docentes y como una expresión de la fraternidad y la unidad sindical que han marcado la historia del magisterio mexiquense.