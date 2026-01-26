INAUGURA SHEINBAUM LA NUEVA SEDE DE LA ANAM EN NUEVO LAREDO

-El objetivo en 2026 es incrementar la recaudación en aduanas a un billón 500 mil mdp.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, instalaciones estratégicas que permitirán mayor eficiencia, productividad y honestidad en la recaudación, la cual aumentó 25% entre 2024 y 2025, al pasar de un billón a un billón 250 mil millones de pesos (mdp), con el objetivo de incrementar este año a un billón 500 mil mdp.



Las aduanas, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal, representan seguridad nacional, desarrollo con bienestar y soberanía; por ello reconoció a los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la construcción de estas instalaciones aduaneras, las cuales tuvieron una inversión superior a los 4 mil mdp, que representan la dignificación de las y los trabajadores.



Recalcó la presidenta la importancia de esta agencia, que antes dependía del SAT (Servicio de Administración Tributaria), hasta que se constituyó como una agencia por su importancia.



Agradeció a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) por la digitalización de trámites y procesos en coordinación con el SAT.



El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que Nuevo Laredo se eligió como sede central de las oficinas de la ANAM debido a que genera el mayor porcentaje en recaudación fiscal, con alrededor del 33% de todas las aduanas del resto del país, y su construcción mejorará la dirección y control de los servicios aduanales, además de que aportará a verificar el apego a las normas de comercio exterior.



Señaló que esta obra fue desarrollada desde una visión integral en 29 hectáreas con 320 mil metros cuadrados de construcción, generando más de 3700 empleos directos y 7000 indirectos.



Detalló que el edificio principal tiene capacidad de 1100 personas y cuenta con 600 viviendas para trabajadores y sus familias, así como espacios de recreación.



Defensa Nacional sumó la construcción de siete secciones aduaneras en Baja California, 12 en Sonora, nueve en Chihuahua, cuatro en Coahuila y 16 en Tamaulipas, que concluyeron en 2024 y que están equipadas con aparatos de última tecnología como detectores de mercancía para evitar contrabando, laboratorios móviles de hidrocarburos, rayos X móviles, ferroviarios, vehiculares y para maletas.



En todas las aduanas se trabaja en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), lo que permite garantizar la seguridad con respeto a la soberanía.



El titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que las aduanas protegen la soberanía, ordenan el comercio exterior y garantizan que México participe en el mundo con legalidad, transparencia y reglas claras, por lo que aseguró que la Aduana de Nuevo Laredo será un nodo logístico del país.



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que esta aduana le da reconocimiento a Nuevo Laredo como el puerto comercial y aduanero más importante de la frontera y de América Latina, además de que abre paso a obras que aperturan nuevos caminos, particularmente en materia comercial.