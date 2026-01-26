Celebra la CDMX entrenamiento para clase masiva de fútbol

Estos entrenamientos sirven como preparación para romper el Récord Guinness de la clase masiva que se realizará el primero de marzo.

Con los balones en lo alto, dio inicio el tercer entrenamiento rumbo a la clase de fútbol más grande del mundo, el cual tuvo lugar en el Monumento a la Revolución.



El evento, que inició a las 9 de la mañana, contó con la asistencia del director general de PILARES, Javier Hidalgo, la encargada del programa Ponte Pila, Ameyalli Sánchez, así como de los invitados especiales Ruben Zamora, director técnico, y la comunidad PILARES de la alcaldía Gustavo A. Madero.



Además de alentar a las y los asistentes a prepararse constantemente, Javier Hidalgo mencionó en su discurso de apertura que la clase será incluyente: “vamos a participar personas amputadas, personas ciegas y personas en silla de ruedas, de todas las edades”.



Estos entrenamientos sirven como preparación para romper el Récord Guinness de la clase masiva que se realizará el primero de marzo.



Ese día, las y los participantes estarán supervisados por un entrenador profesional, quien avalará que los ejercicios se realicen correctamente. Cabe destacar que para participar no habrá ninguna restricción.



El entrenamiento tuvo como número aproximado de asistentes a 300 personas, entre niños, niñas y personas con discapacidad, quienes llegaron desde las 8 de la mañana y comenzaron a realizar los diversos ejercicios de calentamiento con la guía de los docentes del programa Ponte Pila.



Mediante estas acciones, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, a través del programa Ponte Pila PILARES, fomenta la inclusión en el deporte, y sobre todo en el fútbol, en el marco del Mundial 2026 cuya inauguración será el 11 de junio del 2026, en el Estadio Azteca.