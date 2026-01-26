Guerrero consolida alta afluencia turística durante fin de semana

Taxco de Alarcón, Pueblo Mágico, destacó como la sorpresa del día al registrar una ocupación hotelera del 92.6 por ciento.

La Secretaría de Turismo del estado de Guerrero informó que los principales destinos turísticos de la entidad registraron un promedio general de ocupación hotelera del 74.5 por ciento, reflejo de la preferencia de visitantes nacionales e internacionales por Guerrero, El Hogar del Sol.



Este comportamiento positivo es resultado del trabajo permanente que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer al turismo como motor de desarrollo económico, generador de empleo y bienestar para las familias guerrerenses, así como de las acciones de promoción y posicionamiento que se realizan de manera coordinada entre el gobierno del estado, los municipios y el sector turístico.



Durante esta jornada, Taxco de Alarcón, Pueblo Mágico, destacó como la sorpresa del día al registrar una ocupación hotelera del 92.6 por ciento, consolidándose como uno de los destinos culturales con mayor afluencia turística en la entidad.



De igual forma, el binomio de playa Ixtapa–Zihuatanejo presentó resultados favorables, con Ixtapa alcanzando una ocupación del 80.5 por ciento y Zihuatanejo reportando 64.4 por ciento, lo que confirma la preferencia de los visitantes por esta región de la Costa Grande.



En el caso de Acapulco, el puerto registró un promedio general de ocupación hotelera del 71.2 por ciento, destacando la Zona Dorada con un 89.0 por ciento, lo que reafirma la confianza de los turistas y la vigencia del destino como uno de los principales referentes turísticos del país.



La Bahía Histórica alcanzó una ocupación del 67.6 por ciento, mientras que la Zona Diamante reportó un 44.7 por ciento, en un proceso de recuperación gradual y sostenida.



Con estos resultados, el gobierno del estado de Guerrero refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la promoción turística, consolidar la recuperación de los destinos y seguir posicionando a Guerrero como un referente nacional en turismo de sol, playa, cultura y tradición.