Ricardo Moreno entregó pavimentación de la Calzada del Nevado

-Señaló que estas obras son resultado de una administración eficaz que logra acceder a recursos federales y estatales.

En beneficio de más de 13 mil habitantes de la delegación Cacalomacán, el gobierno de Toluca pavimentó con concreto hidráulico la calzada del Nevado, una de las vialidades más importantes y demandadas por las y los vecinos de la comunidad.



Esta obra fue entregada por el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, y estuvo acompañado del Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, de la presidenta de la mesa directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura Local, diputada Marta Azucena Camacho Reynoso, la diputada local Paola Jiménez,.



Durante la entrega, Moreno Bastida destacó que esta obra responde a una demanda histórica, ya que se trata de una calle con alto tránsito, incluyendo transporte pesado y autobuses, además de encontrarse cerca de espacios clave de convivencia como la cancha de futbol.



Indicó que, gracias a una mejor administración de los recursos públicos, el municipio logró acceder a fondos federales y estatales que no se ejercían desde hace casi nueve años, permitiendo invertir 60 millones de pesos en obra pública, sin crear nuevos impuestos y fortaleciendo la confianza ciudadana.



Explicó que la rehabilitación se realizó con altos estándares de calidad, ya que se trabajó desde la base y subbase, se compactó adecuadamente, además de la colocación de una capa de 20 centímetros de concreto hidráulico, reforzada con malla electrosoldada, garantizando una mayor durabilidad y resistencia de la vialidad.



El director de obras públicas, Maximino Bueno, detalló que el trabajo abarcó 2775 metros cuadrados de superficie, incluyó el pavimento, la renivelación de 13 pozos de visita, la renivelación de 10 rejillas pluviales y la construcción de cinco nuevas, incluyendo 266 metros lineales de balizamiento, acciones para una vialidad durable y segura.



Moreno Bastida afirmó que el gobierno que encabeza no descansará hasta mejorar las condiciones de vida de las y los toluqueños, impulsando obras de infraestructura en las 48 delegaciones del municipio, con el objetivo de construir una Toluca más ordenada, segura y digna para todas y todos.