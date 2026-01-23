Entrega Clara Brugada 20 nuevas escaleras eléctricas del Metro

-Dijo que el 96% de las escaleras del Metro están funcionando, y que el único problema de exclusión es que no sirvan las escaleras o los elevadores

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó 20 nuevas escaleras electromecánicas en estaciones estratégicas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como parte de una política integral de accesibilidad, mantenimiento y cuidado del principal bien público de la Ciudad de México, mismo que contempla la sustitución de 120 equipos de este tipo para el 2030.



La mandataria local celebró la puesta en marcha de las 20 nuevas escaleras en las estaciones Camarones, Tacuba, Bellas Artes, Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo, correspondientes a las líneas 7, 8 y 9 de este sistema de transporte.



Brugada Molina informó que este año se beneficiará directamente a más de 15 mil personas tan sólo en la estación Camarones, y anunció un programa de renovación progresiva que contempla la sustitución total de 120 escaleras electromecánicas a lo largo de su administración, 20 por cada año; además, de contemplar un esquema permanente de mantenimiento preventivo y correctivo. Actualmente, señaló, 96 por ciento de las escaleras del Metro se encuentran en funcionamiento.



Brugada Molina destacó que el correcto funcionamiento de estos equipos es uno de los principales factores con los que la población evalúa su experiencia de viaje, por lo que garantizar su operación es clave para un Metro seguro, eficiente y totalmente accesible, especialmente para personas con discapacidad, adultas mayores y usuarios con movilidad limitada.



Como parte de una estrategia de atención directa a la ciudadanía, Brugada Molina puso a disposición el número telefónico 56 5801 6642, correspondiente a la Jefatura de Gobierno, para recibir reportes sobre fallas en escaleras o elevadores. Aseguró que estos avisos serán atendidos de manera inmediata en coordinación con la Dirección General del Metro, ya que, aseguró, “estamos pagando por el mantenimiento y se han renovado los equipos más deteriorados”.



La Jefa de Gobierno destacó que el Metro recibió un incremento presupuestal de 20 por ciento para este año, lo que representa 8 mil millones de pesos en dos años, destinados a modernización, mantenimiento mayor y renovación de infraestructura.



Entre las acciones en marcha, recordó la conclusión de la renovación de la Línea 1 hasta Observatorio, el arranque este 2026 de los trabajos en la Línea 3, así como la inversión para el mantenimiento mayor de la Línea A y la adecuación integral de las estaciones de la Línea 2, para las cuales ya se cuenta con los recursos necesarios.



La titular del Ejecutivo local también destacó que, de acuerdo con datos del INEGI, entre 2019 y 2025 aumentó 29 por ciento la opinión favorable de las y los usuarios sobre la mejora del Metro, así como la percepción de seguridad en el sistema. “Es una tarea apasionante por su grandeza y por los retos que implica, pero estamos en el camino correcto”, concluyó.



Por su parte, el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, indicó que con la entrega de estas escaleras “se demuestra que la política de la Jefa de Gobierno en torno a la movilidad es exitosa y que se ha puesto en el foco el asunto de cómo atendemos bien a los usuarios y cómo trabajamos para ellos”.



En su intervención el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), Adrián Rubalcava Suárez, detalló que en total se entregaron 20 escaleras electromecánicas: ocho en la estación Camarones, cuatro en Tacuba, dos en Pantitlán, dos en Patriotismo, dos en Bellas Artes y dos más en Centro Médico, las cuales beneficiarán a 3. 9 millones de usuarios al mes, mismas que tuvieron una inversión de 9 millones de pesos por escalera.



Asimismo, destacó que actualmente el 54 por ciento de las escaleras electromecánicas del Metro cuenta con sensores, que permiten supervisar el funcionamiento de las escaleras desde un centro de monitoreo SCAR de forma remota.