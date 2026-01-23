México sufrirá por tormenta invernal y frente frío 30

El riesgo de nevadas o caída de aguanieve es elevado en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

México enfrentará un panorama meteorológico que se tornará crítico este fin de semana con el ingreso del frente frío número 30, que entra por el noreste del país, y que marcará el inicio de un periodo de inestabilidad atmosférica severa.



El sistema, impulsado por una potente masa de aire ártico, se desplazará lentamente durante el fin de semana sobre el oriente, sureste y la península de Yucatán, generando un descenso térmico drástico y generalizado.



Este sistema ya está ocasionando lluvias y ambiente fresco en la mitad del territorio nacional. La nubosidad persistente ayudará a mantener temperaturas bajas en el occidente, centro y noreste durante las próximas horas, preparando el escenario para un evento invernal de gran magnitud.



La situación climática se complicará significativamente debido a la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada en el noroeste de México. Este fenómeno es el resultado de la interacción de una vaguada polar con un río atmosférico y las corrientes en chorro. Como consecuencia, se pronostican temperaturas extremadamente gélidas que podrían romper récords locales.



En las zonas serranas de Chihuahua, los termómetros alcanzarán niveles de -20 a -15 °C con heladas severas, mientras que en Durango y Coahuila se esperan mínimas de hasta -15 °C.



El riesgo de nevadas o caída de aguanieve es elevado en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.



Asimismo, se advierte sobre la posible ocurrencia de lluvia engelante en sectores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, un fenómeno que puede congelar superficies al instante, dificultando la visibilidad y el tránsito vehicular.



En las zonas costeras, el oleaje podría alcanzar de 3 a 4 metros de altura en Tamaulipas y Veracruz. En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, con riesgo latente de deslaves e inundaciones.



Ante este escenario de tiempo invernal severo que podría persistir hasta el lunes, las autoridades de Protección Civil instan a la población a tomar medidas preventivas urgentes. Es fundamental abrigarse mediante el sistema de capas (técnica de la cebolla), mantenerse hidratado y evitar los cambios bruscos de temperatura.



Se recomienda especial atención a grupos vulnerables como niños y adultos mayores. Es vital mantenerse informado a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua para ajustar planes de movilidad y seguridad ante el posible cierre de carreteras por nieve o hielo.