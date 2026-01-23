Se invertirán en estados afectados por lluvias 13 mil mdp: Sheinbaum

-Se brindó atención, apoyo económico, limpieza de localidades y reconstrucción.

La SICT invierte 2 mil 56 mdp para la reconstrucción de carreteras, 96 mdp para caminos artesanales y mil 228 mdp para el MegaBachetón; la Conagua 579 mdp en 19 municipios y la Sedatu relocalizará 2 mil 267 viviendas



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que para la reconstrucción en los cinco estados afectados por las lluvias intensas de octubre de 2025 se invierten 13 mil millones de pesos (mdp), de los que 2500 mdp se destinan a Puebla para obras carreteras, puentes y en materia de agua, además de que se realizarán relocalizaciones de viviendas.



Señaló que no fue solamente la atención en el momento de las lluvias a la población; se brindó apoyo económico, además de la limpieza en todas las localidades, y también la reconstrucción de las localidades.



Esto se hará tanto en Puebla, como en Veracruz, como en Hidalgo, que son los estados más afectados; además, se brindará atención a Querétaro y San Luis Potosí.



La inversión total de la reconstrucción en los cinco estados es de alrededor de 13 mil millones de pesos y en el estado de Puebla son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos”, explicó en la conferencia matutina.



La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que entre 2026 y 2027 se destinarán 5 mil millones de pesos para distintas obras como la carretera en la Mixteca, la ampliación de la caseta de Amozoc, la limpieza del río Atoyac, además de la inversión en todos los Programas para el Bienestar.



El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que en Puebla, para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias intensas, se invertirán 2056 mdp en 25 acciones en tres kilómetros (km) de la Red Federal Libre de Peaje; 63 acciones en 612 km de la Red Estatal y la intervención de 22 puentes con 12 rehabilitaciones.



El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, destacó que en materia hídrica se contempla intervenir 19 municipios en Puebla a través de una inversión de 579 mdp para acciones de reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, la reconstrucción y mejoramiento de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, así como de desazolve y rectificación de cauces.



La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Puebla se tuvo un diagnóstico de 20 mil viviendas con daños mayores o totales, de los que 2267 fueron casos con necesidad de relocalización en 53 localidades en 11 municipios.