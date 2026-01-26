Entrega Manuel Vilchis pavimentación de calle Tenochtitlán, en San Luis Mextepec

-La pavimentación de esta vialidad mejora la imagen urbana, impulsa la movilidad y fomenta el desarrollo económico.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, supervisó la entrega de la obra de pavimentación en la calle Tenochtitlán, una de las principales vialidades de acceso a la comunidad de San Luis Mextepec.



Mediante sus redes sociales, el Vilchis Viveros informó que esta acción forma parte del compromiso de su administración con el desarrollo urbano del municipio.



Señaló que la pavimentación de esta vialidad no solo mejora la imagen urbana del área, sino que también impulsa la movilidad, incrementa la plusvalía de las viviendas y fomenta el desarrollo económico en la zona.



Durante el recorrido, las vecinas y vecinos que acompañaron a Vilchis Viveros mostraron su respaldo a la gestión municipal.



“Con muchísimo gusto supervisamos la entrega de la obra de pavimentación de la calle Tenochtitlán”, compartió Vilchis Viveros en su publicación. Agradeció el apoyo de la comunidad y reiteró que su trabajo se enfoca en responder a las necesidades colectivas, por encima de intereses personales.



Destacó que su administración prioriza el bienestar del pueblo de Zinacantepec. Señaló que en San Luis Mextepec viven mujeres y hombres trabajadores, por lo que su gobierno continuará entregando resultados concretos.



“Nuestro compromiso no es personal, es con el desarrollo de todo Zinacantepec y con cada una de sus comunidades”, enfatizó Vilchis Viveros, subrayando que las obras son prueba del cumplimiento de su palabra.



La entrega de esta obra marca un avance significativo para San Luis Mextepec, al facilitar el tránsito vehicular y peatonal en una arteria clave. Este tipo de acciones refuerza el compromiso del gobierno local con la mejora continua de la infraestructura urbana en Zinacantepec.