Rehabilita SEGIAGUA el pozo Jardín San Álvaro en la alcaldía Azcapotzalco

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), lleva a cabo la rehabilitación del Pozo Jardín San Álvaro, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco desde el 3 de diciembre de 2025.



Como parte de las acciones se realiza el desfogue del pozo mediante un sistema electrónico con variador de frecuencia, que consiste en la extracción de agua de forma continua durante 72 horas para determinar el caudal que puede suministrar el pozo y con ello establecer la capacidad de la bomba nueva que se instalará.



Los trabajos de reconstrucción, que también integran obra civil, tienen por objetivo mejorar la calidad del abasto de agua potable y garantizar el acceso equitativo para los habitantes de la colonia San Álvaro, en la alcaldía Azcapotzalco.



Los ciudadanos cuentan con el suministro de agua mediante el pozo Clavería. En caso de que se presente algún inconveniente o se requiera apoyo con pipas de agua gratuitas, la Línea H2O *426 está disponible las 24 horas del día para atender a la población.