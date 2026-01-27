Gratuidad en la UAEMéx será gradual y con responsabilidad financiera: rectora Zarza

-En atención a las demandas estudiantiles, la universidad se consolida como una institución de educación superior pública en México con avances importantes en la gratuidad educativa.

Durante la conferencia de prensa realizada en la Galería Universitaria “Fernando Cano” del Edificio de Rectoría, la rectora subrayó que la gratuidad requiere un seguimiento responsable de las finanzas universitarias. Si bien la UAEMéx es una institución sólida y financieramente estable, explicó que su implementación debe ser gradual y demanda esfuerzos institucionales orientados a la generación de recursos propios que permitan su consolidación.

Zarza Delgado detalló que la universidad trabaja de manera estratégica para ampliar su matrícula y fortalecer su presencia en el territorio mexiquense. En este sentido, destacó la apertura de nuevos espacios académicos como el Plantel Tecámac de la Escuela Preparatoria y la Unidad Académica Profesional Ixtapan de la Sal, además del análisis para ampliar la oferta de programas de nivel superior e incorporar modalidades digitales.

Informó que el sistema digital del Plan de Acciones Inmediatas (PAI) 140 Días para la Concordia y Confianza Universitaria registra avances en la atención de dos mil 320 peticiones, por lo que invitó a la comunidad y al público interesado a consultar el seguimiento actualizado a través de la plataforma oficial.

En cuanto a la reestructuración institucional, que incluye la designación de Norma Baca Tavira como nueva titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, la rectora señaló que los cambios emprendidos buscan fortalecer las áreas prioritarias de la UAEMéx. Indicó que la Administración Universitaria 2025-2029 cuenta con mecanismos de evaluación trimestral, informes anuales y la elaboración del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI), los cuales permitirán transparentar y dar seguimiento al trabajo orientado a consolidar una universidad cercana, incluyente y progresista.

Finalmente, Martha Patricia Zarza Delgado puntualizó que la atención al deporte constituye una prioridad institucional. En este marco, la Estrategia Integral de Cultura Física Universitaria 2025-2029 tiene como propósito transformar el deporte universitario en un sistema ordenado, regionalizado, inclusivo y con impacto real en la comunidad.

