Amazon y Twitter se registran ante el SAT

Amazon Mexico Services, Inc y Twitter INC se inscribieron este año en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y forman parte ya de las 122 plataformas digitales extranjeras que se han registrado a partir de la obligación para el pago del IVA y retención del ISR a trabajadores, en junio de 2020.

De enero al cierre del 31 de octubre se han registrado 52 empresas, que se suman a las 70 que hay desde 2020 como Google, Ebay, Airbnb y Zoom.

La lista de las 122 plataformas digitales extranjeras fue publicada por la secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Arvato Digital Services LLC, Blizzard Entertainment, INC., Bloomberg L.P., Wish, Twitch Interactive, INC., y Domestika, INC, fueron otras de las empresas extranjeras que obtuvieron su RFC este año para ponerse al tanto del pago de IVA por prestación de servicios.

Información de Hacienda refiere que el año pasado las plataformas digitales dejaron recursos por el pago de IVA e ISR por 8,663 millones de pesos.