Con acciones concretas mujeres en Naucalpan transitan con libertad y sin temor: Isaac Montoya

-Naucalpan es aliado de los gobiernos estatal y federal en la lucha por las causas justas de las mujeres, para que vivan libres, seguras y con un futuro garantizado.

Tanto en el Día Naranja como en todas las acciones de gobierno, Naucalpan es aliado de los gobiernos estatal y federal en la lucha por las causas justas de las mujeres, para que vivan libres, seguras y con un futuro garantizado, destacando el liderazgo femenino de la Presidenta de la República y de la Gobernadora del Estado de México, en el municipio se han implementado acciones concretas como los caminos seguros para que las mujeres puedan transitar con libertad y sin temor, afirmó el Alcalde Isaac Montoya Márquez.



En el marco del Día Naranja, el Presidente Municipal, en la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) Naucalpan, participó en el mural “La igualdad se construye a través del conocimiento”. Conoce, aplica y transforma”, junto con el Secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete.



En presencia de autoridades municipales y estatales, así como del Director General del ICATI (Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial), Zenón Vargas Martínez; del Coordinador de Edayos del Valle de México, Salvador Saúl Gómez Sánchez; y de la Directora de la EDAYO Naucalpan, Olga Ramos Villeda, el Alcalde destacó la importancia de que toda política pública tenga como eje garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.



El Presidente Municipal señaló que la realización del mural representa un acto de compromiso a favor de las mujeres en un espacio emblemático como el EDAYO y en una comunidad significativa como El Torito.



Destacó que en la zona de San Agustín se trabaja para transformar el entorno, alineados con la consigna de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mediante el avance con 11 Senderos Seguros y Luminosos y obras con perspectiva de género.



Este año podremos avanzar para que las vialidades principales estén no solo iluminadas y con murales, sino también equipadas con cámaras de videovigilancia, una Policía de Género fortalecida y mayores capacidades tecnológicas para respaldar a las mujeres naucalpenses, puntualizó.



El Secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, señaló que el Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes, no es solo un recordatorio del compromiso internacional para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, sino un llamado a construir entornos laborales, sociales y comunitarios donde la igualdad sea una realidad tangible.



Destacó que el mural simboliza el valor del conocimiento como herramienta de transformación: “porque cuando conocemos entendemos, cuando entendemos aplicamos y cuando aplicamos con conciencia, transformamos”. Añadió que se trabaja para que los 47 EDAYOS y las unidades de capacitación externa se consoliden como espacios seguros, donde las mujeres puedan solicitar auxilio y recibir atención oportuna.