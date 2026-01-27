Sheinbaum presenta los 74 torneos y las 6 Copas de fútbol

-Se trata de seis copas organizadas por la SEP, la Conade, la SECIHTI, la Semujeres, el IMSS y el Imjuve

Como parte del Mundial Social 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de los 74 Mundialitos y Copas de Fútbol que se desarrollarán en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de las Secretarías de Educación Pública (SEP); de las Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).



La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que el Gobierno de México promueve el deporte a través de 10 ejes para fomentar el talento deportivo como mundialitos y copas en las que podrán participar niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores y con discapacidad.



Además de implementar la estrategia Vive saludable, juega feliz, se tendrá un mundialito de robótica, además de diferentes actividades y programas.



La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, destacó que el objetivo del Mundial Social 2026 es poner a las mexicanas y mexicanos al centro de los trabajos de la Copa del Mundo, para llevar el fútbol a los 32 estados y que el talento encuentre oportunidades.



El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a participar en la Copa Escolar, cuyas inscripciones serán a partir del 2 de febrero y en la que podrán participar estudiantes de primaria de 9 a 12 años con equipos de cinco integrantes, al igual que para alumnos de secundaria de 13 y 15 años, mientras que para bachillerato de 15 y 18 años en modalidad de equipos de 11 jugadores.



El director de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, destacó que el Mundial Social 2026 se trata de la cantera del fútbol más grande, que contempla seis copas: Copa Escolar, la Copa Conade, la Copa Paralímpica, la Copa Barrio, la Copa Edad de Oro y la Copa Trabajadores.



El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que esta institución desarrollará tres Mundialitos y una Copa internacional; el registro es del 26 al 30 de enero a través de la página del IMSS.



La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, anunció el Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres. Adicionalmente, en los Centros LIBRE para Mujeres se impartirán cursos y talleres relacionados con el tema deportivo.



La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que la Copa FutBotMx está abierta desde el 28 de noviembre y termina el 17 de abril.



El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, señaló que se realizará, la Jornada Nacional de Fútbol para las Juventudes con torneos de cascaritas y dominadas que se jugarán en canchas recuperadas, cuya convocatoria se emitirá el 1 de marzo y su registro concluirá hasta el 25 de marzo.