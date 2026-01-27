Refuerzan en San Quintín, BC, la atención médica gratuita con tecnología para familias

-La población puede consultar las ubicaciones de las Caravanas de Salud en redes sociales oficiales del Gobierno del Estado.

Para reforzar la atención integral oportuna y en todas las comunidades a lo largo de Baja California, las Caravanas de Salud llevarán servicios gratuitos a San Quintín, por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.



“Estas acciones forman parte fundamental de la estrategia del combate a la pobreza, emprendida por nuestra mandataria estatal, reiterando que la salud debe llegar sin distinción a cada rincón del Estado, priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y de difícil acceso”, señaló Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.



Las y los habitantes de San Quintín podrán acceder de manera gratuita a consultas médicas generales, servicios de enfermería, detecciones oportunas de enfermedades, orientación preventiva y otros apoyos enfocados en el cuidado de la salud, sin necesidad de trasladarse largas distancias, añadió.



En San Quintín, las unidades móviles se instalarán en el lote central en Colonia Manuel Guillén, en Lázaro Cárdenas de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.



En el valle de Mexicali, las Caravanas de Salud estarán brindando servicios en la cancha de basquetbol junto al salón del ejido Pátzcuaro, en un horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



Y en el municipio de Tecate, los servicios se ofrecerán en el Parque La Rumorosa, a un costado de la Delegación Municipal, de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



Estas unidades proporcionan consulta de medicina general, atención odontológica y psicológica, así como estudios especializados que incluyen análisis clínicos, radiografías de tórax, ultrasonidos renales y obstétricos, mastografías, densitometrías óseas y electrocardiogramas.



De forma complementaria, contemplan servicios de vacunación universal y para animales de compañía, afiliación al programa IMSS-BIENESTAR, atención en salud mental y tratamiento de adicciones, inscripción para cirugías de cataratas, orientación en materia de salud sexual y reproductiva, detección de enfermedades crónicas e infecciosas, además de actividades físicas enfocadas en promover estilos de vida saludables.



Se invita a la población a consultar las ubicaciones de las Caravanas de Salud en redes sociales oficiales de Gobierno del Estado y Secretaría de Salud de Baja California.