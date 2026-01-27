Anuncia rectora Paty Zarza nuevos nombramientos en la UAEMéx

-Designó a Norma Baca Tavira como nueva titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados.

Para responder al objetivo de fortalecer a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) como una institución cuidadora, que coloca en el centro a las personas que integran su comunidad, la Administración 2025-2029, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, designó a Norma Baca Tavira como nueva titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados.



Durante la conferencia de prensa en la que se presentó a la nueva titular de esta secretaría y cinco titulares de direcciones de diversas áreas, la rectora puntualizó que estos nombramientos forman parte del proceso de Transformación Universitaria impulsado por su gestión, orientado a consolidar una institución cercana, incluyente y progresista.



En la Galería Universitaria “Fernando Cano”, ubicada en el Edificio de Rectoría, subrayó que Baca Tavira cuenta con un amplio reconocimiento y trayectoria como impulsora de los temas de género y cuidados.



Señaló que su incorporación permitirá robustecer los trabajos para la creación de un Sistema Universitario de Cuidados, el cual promoverá el autocuidado y el cuidado colectivo, ampliará la perspectiva institucional en la materia y visibilizará estas labores dentro de la comunidad universitaria.



Como parte de esta nueva visión institucional, orientada a democratizar la participación, fomentar la construcción de acuerdos y avanzar en la atención de los desafíos universitarios, la rectora presentó también a María Fernanda Villegas Rodríguez como directora de Deporte Universitario, adscrita a la Secretaría de Gobernanza Universitaria.



Villegas Rodríguez será la encargada de implementar la Estrategia Integral de Cultura Física Universitaria 2025-2029, un proyecto que busca transformar el deporte universitario en un sistema ordenado, regionalizado, inclusivo y con impacto real.



Asimismo, Mario Arroyo Juárez fue nombrado titular de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, desde donde tendrá la encomienda de poner en marcha un nuevo esquema de seguridad que atienda las demandas estudiantiles en materia de control, acompañamiento y confianza, con base en la empatía, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la actualización tecnológica.



En el ámbito cultural y editorial, la Dirección de Publicaciones Universitarias, adscrita a la Secretaría de Identidad y Cultura, atravesará un proceso de transformación para fortalecer la promoción y difusión del trabajo académico, docente y cultural.



Por ello, Zarza Delgado designó a Ixchel Edith Díaz Porras como encargada del despacho de esta dirección, con la encomienda de eficientar, ampliar e impulsar la producción editorial universitaria.



En el marco de la reforma constitucional en materia de rendición de cuentas y certeza institucional, David Adolfo Cárdenas Álamo asumió la titularidad de la Dirección de Transparencia Universitaria, desde donde buscará posicionar a la UAEMéx como un referente en cumplimiento normativo, pulcritud administrativa y proactividad.



Finalmente, para la Secretaría de Gestión y Administración Universitaria, la rectora presentó a Édgar Jardón Torres como titular de la dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, área que operará bajo una visión transformadora para facilitar la interacción con la comunidad universitaria y generar soluciones tecnológicas prácticas, efectivas e incluyentes para toda la comunidad auriverde.