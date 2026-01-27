Delfina Gómez supervisa reconstrucción de segundo tramo integral de la Avenida Mexiquense en Tultitlán

-El Gobierno estatal recupera vialidades y espacios públicos en toda la entidad.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisó la obra del segundo tramo de la reconstrucción integral de la Avenida Mexiquense, la cual tendrá una inversión estatal de 190 millones de pesos a lo largo de 14.5 kilómetros.



Durante la inauguración del primer tramo de esta importante vía, a cargo del Ayuntamiento, y que va del Boulevard Benito Juárez a la Primera Cerrada Hacienda Portales, destacó la importancia de estos proyectos en beneficio de las y los mexiquenses.



“Me siento muy contenta de visitar Tultitlán y más aún porque nos reunimos para poner en servicio una obra que responde a una necesidad sentida de la gente, que es el mejoramiento integral de la Vialidad Mexiquense”, expresó la mandataria estatal.



El segundo tramo de la vialidad, así como los trabajos en el Boulevard Benito Juárez, a cargo del Gobierno estatal, beneficiará a más de 4 mil habitantes de las comunidades López Portillo y Los Hornos. Las acciones incluyen renovación de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, señalamiento horizontal y vertical, renivelación de brocales y tapas, construcción de reductores de velocidad e instalación de alumbrado público.



La Gobernadora Delfina Gómez agradeció la confianza de las y los mexiquenses e hizo un llamado a la población: “lo único que le pido a la ciudadanía es que nos tenga paciencia, que a veces estas obras sí provocan un poco de molestia, porque se tiene que cerrar, o el polvo, o el ruido, pero cuando se termina, créanme que vale la pena”.



Señaló que estos proyectos son posibles por la correcta aplicación de los recursos y el trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno, con el compromiso de realizar obras de calidad y duraderas.



Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, informó que los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense, abarcan desde Periférico hasta el Gran Canal.



En “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, el Gobierno estatal realiza acciones para recuperar vialidades y espacios públicos en toda la entidad y fortalecer el tejido comunitario.



A la inauguración asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad; Ana María Castro Fernández, Presidenta Municipal de Tultitlán; Víctor Bustos Mendoza, Presidente Ejecutivo de Industriales Mx; representantes de la Legislatura estatal y federal, así como servidoras y servidores públicos estatales y municipales.