Metepec arranca la semana con intensas jornadas de bacheo y mejoramiento vial

El gobierno municipal de Metepec, encabezado por el presidente Fernando Flores Fernández, inició la semana con trabajos de bacheo y mantenimiento en diversas calles del municipio, con el objetivo de mejorar la movilidad y ofrecer vialidades más seguras para las y los metepequenses.



Y es que el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento de Metepec de manera permanente en el mejoramiento de la infraestructura vial a través del programa SinBa (Sin Baches Metepec), una estrategia integral que busca erradicar los problemas de baches en todo el territorio municipal.



Entre las metas alcanzadas, gracias al programa SinBa han sido más de 10 mil baches reparados desde el inicio del programa en octubre de 2025.



En un inicio, la meta inicial era atender 8 mil baches, cifra que fue superada gracias al trabajo constante de las cuadrillas de Obras Públicas. Gracias al arduo trabajo del ayuntamiento, es la rehabilitación de casi 50 mil metros cuadrados de vialidades, utilizando mezcla asfáltica en frío y en caliente.



El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, ha reiterado que el bacheo y la rehabilitación de caminos son prioridades para mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la seguridad vial.



Durante esta semana se realizaron trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en caliente en vialidades como Av. Las Palmas, Lienzo Charro, Moctezuma y La Cañada. Mientras que se realizó el bacheo con adocreto en Independencia esquina Vicente Guerrero y Privada de 16 de Septiembre.



Se mejoró el camino en José Vasconcelos, La Magdalena Ocotitlán, junto con el balizado en Josefa Ortiz de Domínguez, Barrio de San Mateo.



Flores Fernández, destacó que el programa SinBa es una respuesta directa a una de las principales demandas ciudadanas: contar con calles seguras y transitables.



“Nuestro compromiso es que Metepec se convierta en un municipio competitivo, con infraestructura de calidad y vialidades dignas para todos. El programa SinBa no se detiene, incluso en periodos vacacionales, porque sabemos que la movilidad es esencial para la vida diaria de las familias”, señaló el edil.



El Ayuntamiento proyecta que, con el ritmo actual de trabajo, Metepec se encamine a ser un municipio ‘cero baches’ en el corto plazo.



Además, estas acciones se complementan con programas de alumbrado público, seguridad y rehabilitación de espacios urbanos, fortaleciendo la calidad de vida de la población.