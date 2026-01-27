Ramírez Ponce fortalece acciones de obra pública en Huitzizilapan, Lerma

-El alcalde agradeció la colaboración de las autoridades auxiliares.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, realizó una gira de trabajo por diversas comunidades de la región de Huitzizilapan, acompañado de autoridades auxiliares locales.



Durante las reuniones, se dio seguimiento a proyectos en materia de obra pública, apoyo al deporte y construcción de espacios comunitarios y deportivos, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las y los habitantes.



En Las Rajas, el alcalde agradeció la colaboración de las autoridades auxiliares y destacó las acciones en beneficio de la educación, así como la ampliación de calles y espacios comunitarios.



En Las Mesas, se avanzó en proyectos de infraestructura hidráulica para mejorar el suministro de agua, además de obras públicas y mejoras en espacios educativos y públicos.



Finalmente, en Flor de Gallo, Ramírez Ponce reconoció el compromiso de las autoridades auxiliares y refrendó su apoyo para continuar con importantes acciones de obra pública en favor de la comunidad.