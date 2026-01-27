Coordinan acciones de salud infantil en Cendis de la alcaldía Benito Juárez

-Además el programa promueve que los aprendizajes adquiridos se repliquen en casa.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, impulsa acciones permanentes para fortalecer el bienestar integral de la primera infancia mediante la implementación de la estrategia educativa de promoción de la salud ChiquitIMSS Junior en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigida a niñas y niños de entre 3 y 6 años y sus familias.



Esta estrategia forma parte de la política de vinculación institucional que encabeza la alcaldía Benito Juárez, a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Jefatura de Unidad Departamental de CENDI, con el objetivo de fomentar hábitos saludables desde la primera infancia y fortalecer el proceso pedagógico que se desarrolla en estos espacios educativos.



Al respecto, el alcalde Luis Mendoza señaló: “Cuidar a nuestras niñas y niños es cuidar el futuro de Benito Juárez. Con ChiquitIMSS JR llevamos la educación en salud a los CENDI’s, enseñando a nuestros pequeños a alimentarse mejor, a cuidarse y a crecer en entornos más sanos, siempre de la mano de sus familias”.



ChiquitIMSS Junior se integra a las estrategias del IMSS orientadas a distintos grupos de edad y, en el caso de los CENDI, se implementa mediante actividades lúdicas y dinámicas impartidas en sesiones de entre 30 y 90 minutos. Entre los contenidos que se trabajan con las y los infantes se encuentran: alimentación saludable, importancia del consumo de agua, activación física, desparasitación, prevención de accidentes y adicciones, así como el cuidado responsable de las mascotas.



Además, el programa promueve que los aprendizajes adquiridos se repliquen en casa, reconociendo al entorno familiar como un eje fundamental para el desarrollo de hábitos saludables. La actividad física es un componente central de la estrategia y se integra de manera constante en cada sesión.



Como parte del cierre del programa, se contempla una sesión final con la participación de madres y padres de familia, quienes realizarán actividades de activación física orientadas a fortalecer la convivencia familiar y prevenir el sobrepeso, la obesidad infantil y otras enfermedades asociadas.



La meta establecida por la alcaldía es implementar la estrategia en un CENDI por mes, hasta abarcar los siete centros activos de la demarcación, consolidando una política pública enfocada en la prevención y el desarrollo integral de la niñez.



Con ChiquitIMSS Junior, la alcaldía Benito Juárez, reafirma su compromiso con la salud, la prevención y el desarrollo integral de niñas y niños, promoviendo entornos seguros, informados y participativos desde la primera infancia.