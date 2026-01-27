IEEM impulsa estudios sobre transformación digital en la administración pública

-La colección “Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales” está disponible en el catálogo digital del IEEM.

La colección Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales es una serie editorial del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) orientada a la difusión de aportaciones académicas especializadas en cultura político-electoral. En sus publicaciones, las y los lectores pueden encontrar estudios, reflexiones y análisis críticos sobre temas jurídicos, democráticos, electorales y de participación ciudadana, abordados con rigor académico y vocación pública.



A través de esta serie, el IEEM presenta el libro La interoperabilidad de la gobernanza digitalizada: la inclusión de las tecnologías digitales en la relación gobierno-ciudadanía, de Jorge Francisco Aguirre Sala, una obra que explica de forma clara cómo las tecnologías digitales pueden mejorar los trámites, los servicios públicos y la comunicación entre las instituciones y las personas.



El texto analiza la digitalización como eje estratégico para impulsar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación social. Además, de ser una herramienta práctica para la formación de personas servidoras públicas en materia de gobernanza digital, convirtiéndose en una lectura indispensable para quienes buscan comprender y fortalecer los procesos públicos desde una perspectiva tecnológica y democrática.



Esta y otras obras de la colección están disponibles para consulta digital en el sitio web del IEEM: https://publicaciones.ieem.org.mx/



La colección Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales del IEEM, mantiene abierta la recepción de trabajos, lo que representa una oportunidad para investigadoras, investigadores y personas especialistas interesadas en contribuir al fortalecimiento de la cultura político-electoral mediante la difusión de conocimiento especializado.



Las publicaciones son editadas por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM, con base en criterios editoriales institucionales que aseguran su calidad y utilidad pública. Las personas interesadas en publicar pueden consultar estos lineamientos en el siguiente enlace: https://publicaciones.ieem.org.mx/public/documents/Criterioseditoriales_IEEM.pdf