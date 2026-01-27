Entrega Delfina Gómez mobiliario e infraestructura educativa a escuelas de Nezahualcóyotl

-También se entregó material didáctico para reforzar la destreza mental y apoyar actividades de Educación Física.

Con una inversión de más de 57 millones de pesos, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó mobiliario, infraestructura educativa y sistemas de captación de lluvia en beneficio de 134 escuelas del municipio de Nezahualcóyotl.



“Cada uno de estos apoyos que se han entregado representa una acción concreta para fortalecer la Escuela Pública, reducir las desigualdades y seguir construyendo el bienestar desde las aulas. Como maestra, yo sé que una institución educativa digna puede hacer un cambio muy fuerte en lo que se refiere a la enseñanza-aprendizaje”, explicó la mandataria mexiquense.



Del total de planteles beneficiados, 105 escuelas recibieron mobiliario; en 23 se realizaron labores de infraestructura para mejorar las instalaciones y seis instituciones fueron equipadas con sistemas de captación de lluvia, lo que permitirá el acceso al vital líquido de manera sustentable.



El mobiliario entregado consta de pupitres y sillas para las y los estudiantes; escritorios y archiveros para el personal docente; así como material didáctico para fortalecer la destreza mental y realizar actividades durante la clase de Educación Física, como parte del programa Vive Saludable, Vive Feliz.



Durante su visita a la escuela Venustiano Carranza, la primera mandataria mexiquense reiteró su compromiso de trabajar desde el Gobierno del Estado de México a favor de la educación y en apoyo de la comunidad escolar.



“En nuestra escuela se forman sueños, se forjan valores, se establecen oportunidades que acompañarán a las y los estudiantes toda la vida; por ello, insisto, reconozco el esfuerzo y expreso mi agradecimiento a las maestras y maestros, al personal educativo, manual, administrativo y a los padres y madres de familia”, refirió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



La estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMex” contempla una visión integral orientada a mejorar las instituciones educativas, así como a recuperar espacios públicos y vialidades en toda la entidad, con el objetivo de fortalecer el tejido social.



A la entrega acudieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México; Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad; Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl; Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, así como autoridades escolares, comunidad estudiantil y madres y padres de familia.