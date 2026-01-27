Presenta Clara Brugada programa de salud mental “Vida Plena, Corazón Contento”

-Presentó los resultados de esta estrategia, donde aseguró que no hay bienestar posible ni vida plena sin el cuidado a la salud mental.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que, a casi un año de su puesta en marcha y con el apoyo de 200 profesionales, la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento” ha beneficiado a 593 mil estudiantes de secundaria y nivel medio superior, convirtiéndose en el programa más importante de salud mental en la historia de la ciudad. Las dos metas principales son evitar casos de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas.

Detalló que, con un trabajo diario y visitas cada 15 días a cada plantel educativo, se ha logrado la identificación y prevención de diversas emergencias como violencia sexual y violencia escolar, así como la detección de 75 casos de riesgo suicida, mismos que han sido atendidos y canalizados.

“Estos significa salvar vidas, significa futuros de jóvenes protegidos que continúan, y la certeza de que llegar a tiempo hace la diferencia”, explicó Brugada Molina sobre la importancia de la distribución de guías de actuación ante riesgo de suicidio.

En su visita a la Escuela Secundaria Diurna No. 148 “Lao Tse”, ubicada en la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina expuso que no hay bienestar posible ni vida plena sin el cuidado a la salud mental, pues aseguró que cuidar la mente y las emociones es tan importante como el aspecto físico; sin embargo, advirtió que este aspecto puede pasar toda la vida sin ser atendido.

“El objetivo es fortalecer el bienestar emocional y social de las comunidades escolares con acciones integrales de prevención, atención y acompañamiento; eso significa que haya actividades colectivas en los grupos, en las escuelas y con los otros sectores”, expresó Brugada Molina al señalar que la estrategia también atiende al personal docente, directivos y padres de familia, y aborda temas como la depresión, la ansiedad, diversas violencias, y busca prevenir el suicidio y abuso de sustancias psicoactivas.

La titular del Ejecutivo local explicó que son 200 los profesionales de la salud mental que acuden a 812 escuelas secundarias y 285 planteles de educación media superior para dar atención a las y los estudiantes que lo necesiten.

Al refrendar que la salud mental y emocional es una prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México, Brugada Molina añadió que en 2026 la meta será llegar al 100 por ciento de planteles de estos niveles educativos, pues actualmente se cubren el 98 por ciento de secundarias y el 89 por ciento del medio superior.

Expuso que en suicidios la Ciudad de México ocupa el lugar 28 de las 32 entidades federativas con una tasa de 5.3, menor a la media nacional que es de 7.1; sin embargo, destacó que a pesar de contar con cifras bajas respecto a la tasa por número de población, en cifras absolutas la capital se posiciona en cuarto lugar de acuerdo a su volumen.

Como parte del combate al suicidio, se contemplan acciones como la creación del Instituto de Atención a la Salud Mental; la consolidación de la Red de Comunicadores de la Salud Mental, con medios de comunicación como aliadas de la causa; y la construcción de 100 Centros de Cuidado de las Emociones y una clínica de emergencias de Salud Mental, con atención las 24 horas del día.

