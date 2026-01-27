IA Y GOBERNANZA DIGITAL: LAS ALERTAS DEL WEF

Por: Gonzalo Rojon

En Davos, los líderes tecnológicos coincidieron en que la inteligencia artificial (IA) ya es infraestructura crítica. Pero también advirtieron que, sin reglas claras, su impacto social y económico puede volverse un problema.



Durante años, la inteligencia artificial ha sido presentada como la gran palanca para detonar productividad, innovación y crecimiento económico. Hoy, ese discurso ya no es una promesa; la IA está entrando en procesos productivos, plataformas digitales, servicios financieros, educación y salud. En el más reciente Foro Económico Mundial quedó claro que el verdadero desafío ya no es solo desarrollar la tecnología, sino definir cómo se gobierna.



En distintos paneles, los CEO de las principales empresas tecnológicas coincidieron en que la IA se ha convertido en una infraestructura estratégica. Satya Nadella, de Microsoft, subrayó que su valor dependerá de que realmente potencie a las personas y genere beneficios visibles para la sociedad. Para ello se requieren marcos institucionales que den certidumbre a empresas, gobiernos y usuarios.



Marc Benioff, de Salesforce, puso el acento en los riesgos de repetir la historia de las redes sociales, plataformas que crecieron sin supervisión efectiva y cuyos efectos negativos se atendieron demasiado tarde. En el caso de la IA, sostuvo, la ausencia de gobernanza temprana puede amplificar problemas en educación y formación de habilidades.



Demis Hassabis, al frente de Google DeepMind, reconoció que la carrera por desarrollar modelos cada vez más potentes exige nuevos esquemas de evaluación y seguridad. No basta con innovar rápido; también es indispensable construir mecanismos que permitan entender y corregir el comportamiento de estos sistemas.



En la misma línea, Dario Amodei, CEO de Anthropic, insistió en que el avance de modelos cada vez más capaces obliga a diseñar estructuras formales de supervisión. La pregunta central ya no es qué tan inteligente puede ser la IA, sino quién establece los límites.



Un componente esencial de esta discusión es el hardware. Jensen Huang, CEO de Nvidia, recordó que la expansión de centros de datos, chips y consumo energético requiere planeación y coordinación. Sin una visión integral, la infraestructura puede convertirse en un problema de concentración.



Elon Musk, por su parte, puso sobre la mesa uno de los escenarios más extremos. Habló de un futuro cercano en el que la inteligencia artificial podría superar ampliamente las capacidades humanas, especialmente cuando se combine con robots y sistemas físicos. Más allá del tono, su mensaje apuntó a una inquietud compartida: sin gobernanza efectiva, la automatización puede sobrepasar a las instituciones.



Lo relevante es que el discurso en Davos ya no fue exclusivamente triunfalista. Los líderes del sector reconocen que la IA plantea retos de gobernanza, coordinación internacional y responsabilidad corporativa.



El WEF dejó una señal clara, la siguiente etapa de la inteligencia artificial dependerá tanto del desarrollo de nuevos algoritmos como de la capacidad para construir reglas y mecanismos de supervisión. La carrera ya no es solo por quién desarrolla el mejor modelo, sino por quién logra hacerlo compatible con el interés público.