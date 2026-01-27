Ratifican a Gertz Manero como embajador en Reino Unido

-La Embajada deseó el “mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones”.

El Congreso de la Unión ratificó a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte durante la Sesión de la Comisión Permanente. De esta manera, el Senado avaló formalmente el nombramiento propuesto por el Ejecutivo federal, cumpliendo con lo establecido en la Constitución para este tipo de designaciones diplomáticas.



Gertz Manero, tras la votación, rindió protesta también como nuevo representante del Estado mexicano en el Reino Unido. Este nombramiento se dio luego de la renuncia de Gertz Manero como fiscal general de la República, el 27 de noviembre del año pasado.



Fue el 7 de enero de este año cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno británico había otorgado el beneplácito correspondiente para que Gertz Manero asumiera la representación diplomática de México en el Reino Unido.



Hasta ahora la Embajada de México en el Reino Unido había sido encabezada por Josefa González Blanco Ortiz, exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el cambio es muy importante en una de las representaciones diplomáticas destacadas para México en Europa.



La Embajada de México en Reino Unido dio la bienvenida a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador, luego de que el exfiscal rindiera protesta en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso. A través de redes sociales, compartió una imagen del evento en el Congreso.



“@Embamexru y @ConsulMexGbr nos congratulamos por la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Dr. Alejandro Gertz Manero como embajador designado de México en Reino Unido”, escribió la embajada.



Además, la Embajada deseó el “mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones” a Gertz Manero.