Ricardo Moreno entrega Senderos Seguros en San Mateo Otzacatipan

-Cuando hay trabajo en equipo entre gobiernos, la seguridad avanza y Toluca se llena de luz.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, continúa con las acciones de seguridad para que las mujeres habitantes de la delegación San José Guadalupe Otzacatipan, en Toluca, transiten más seguras gracias a los tres Senderos Seguros que inauguró en colaboración con el Gobierno del Estado de México (GEM) en un proyecto que contempló diversas acciones de mejora de la infraestructura pública.



Bastida Moreno estuvo acompañado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, además de los titulares de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, y de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, así como por vecinos de la localidad.



Durante la ceremonia, Ricardo Moreno señaló que estos trabajos ejecutados son para beneficio de las mujeres.



Expresó su enorme agradecimiento al gobierno que encabeza la maestra Gómez Álvarez, resaltando que el proyecto forma parte del programa ‘Caminemos Seguras’, el cual está enfocado en garantizar espacios públicos seguros para mujeres, niñas y adolescentes, en atención a la alerta de género que existe en la capital mexiquense, por el alto índice de casos de violencia contra las mujeres.



Subrayó que los Senderos Seguros entregados, ubicados en el cruce de las calles Prolongación Ignacio López Rayón, Emiliano Zapata y Benito Juárez, representan un compromiso directo con las mujeres toluqueñas para que puedan transitar su ciudad sin miedo, como estrategia para revertir las estadísticas existentes.



Adelantó que se tiene proyectado realizar otros tres Senderos Seguros para llegar a seis, los cuales compartirán características con los 990 metros lineales de la obra realizada con una inversión de 10.8 millones de pesos, que cuenta con luminarias de última generación tipo vela y suburbanas que ahorran energía, sumado a la implementación de tecnología de prevención con la instalación de postes de emergencia con cámaras de video, vigilancia y un botón de pánico, que están conectados al Centro de Mando Municipal que cuenta con 836 cámaras y un sistema de respuesta de aproximadamente siete minutos.



La gobernadora Gómez Álvarez resaltó la importancia de la colaboración entre ordenes de gobierno y legisladores. Comentó que, a pesar de ser la capital del Estado de México (EMX), durante décadas Toluca fue abandonada sin proyectos de infraestructura, pero que ahora con una visión transversal de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, es más fácil ejecutar estas acciones contundentes y emplea a cientos de personas de manera directa e indirecta.