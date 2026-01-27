PRESENTA ROSA ICELA LOS 10 EJES DEL MUNDIAL SOCIAL MÉXICO 2026

-El objetivo de estos ejes es extender el espíritu del Mundial a todas las comunidades del país.

Para hacer eco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los territorios, barrios y calles de todo el país, el Gobierno de México impulsa una estrategia que contempla 74 torneos y mundialitos como parte de sus acciones centrales para sembrar el deporte, la cultura y la grandeza de la ciudadanía.



Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 10 ejes que conforman la estrategia Mundial Social México 2026, cuyo objetivo es extender el espíritu del Mundial a todas las comunidades del país.



La funcionaria explicó que se busca fomentar la actividad física, el cuidado de la salud, el juego en equipo, la disciplina y el respeto a los oponentes, a través de actividades incluyentes dirigidas a niñas, niños, adolescentes y población en general.



“Como el fútbol es más que meter goles, es una herramienta poderosa para el desarrollo integral; también están convocados al partido los adultos mayores, las mujeres, las personas con discapacidad y la ciudadanía en general”, señaló.



Subrayó que México es un semillero inagotable de talento, presente en todos los rincones del país, desde la sierra hasta la costa, lo que da sustento a la realización de los mundialitos y copas escolares, que comenzarán desde este mes en distintos planteles educativos.



Estos torneos serán organizados por la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional del Deporte, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los gobiernos estatales y municipales.



Asimismo, la secretaria de Gobernación informó que se llevará a cabo la Copa FutBotMX, un torneo en un entorno digital donde la portería será defendida mediante algoritmos.



Finalmente, Rodríguez invitó a la población a sumarse a las actividades del Mundial Social México 2026, que se articula en los siguientes 10 ejes: