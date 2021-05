Ataque a balazos en playas de Tijuana

Un nuevo hecho violento se registró en el fraccionamiento Playas de Tijuana, alrededor de las 18:45 horas del sábado 15 de mayo, una pareja fue atacada a balazos cuando salía del banco en la Plaza Coronado.

De acuerdo a las primeras versiones de los testigos, las personas fueron interceptadas por unos hombres cuando salía el banco CitiBanamex, la víctima mujer necesitó ser trasladada de inmediato un hospital, mientras que el hombre fue atendido por paramédicos en el lugar y después fue llevado a una clínica.

Los responsables huyeron a bordo de una camioneta tipo vagoneta color dorado que no fue localizada hasta el informe de las 21:30 horas. Policías de los tres órdenes del Gobierno acudieron y realizaron un operativo por la zona, sin embargo, hasta el momento no se ha dado conocer alguna detención relacionada con el ataque.

“Se escucharon los disparos y la gente comenzó a gritar, pero yo no alcancé a mirar nada, y entonces me dijeron que habían baleado a unas personas, es increíble porque hace unos días mataron a un joven de un restaurante aquí en playas”, dijo una mujer que acudió a la Plaza Coronado a comer.