Afirma César Cravioto que el Refugio Franciscano rompió el acuerdo con el Gobierno de CDMX

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, afirmó que el Refugio Franciscano cumplió de manera parcial los acuerdos establecidos con el gobierno capitalino, al asistir a las mesas de trabajo y realizar los recorridos autorizados en los espacios donde se encuentran resguardados los animales.



Sin embargo, señaló que incumplió los compromisos relacionados con el diálogo y la conducción política del proceso, al encabezar una manifestación y emitir señalamientos públicos después de haber reconocido avances durante las reuniones con la autoridad.



Cravioto Romero explicó que el gobierno de la ciudad sostuvo diversas reuniones con representantes del refugio y que, como parte de los acuerdos, se permitió su ingreso a tres puntos distintos para constatar directamente la situación de los animales, incluyendo instalaciones ubicadas en el Ajusco, en la alcaldía Gustavo A. Madero y en la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



Detalló que en el segundo punto se autorizó una estancia aproximada de cuatro horas para la supervisión y convivencia con los animales, a solicitud de los propios representantes del refugio.



Tras estos recorridos, integrantes del Refugio Franciscano declararon ante medios de comunicación que los animales se encontraban en buen estado y que el trato recibido era adecuado.



Pero posteriormente encabezaron una movilización con acusaciones contra el gobierno de la ciudad, lo que, afirmó, rompiendo la confianza, contradiciendo los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.



Previo a la manifestación, representantes del refugio aseguraron que no participarían ni convocarían a protestas y que informarían a otros colectivos animalistas sobre los avances alcanzados con el gobierno capitalino, lo cual, dijo, no ocurrió.



Por el contrario, señaló que la movilización fue encabezada por el propio refugio y contó con la participación de actores vinculados a intereses políticos ajenos al tema del bienestar animal.



Cravioto Romero subrayó que el Gobierno de la Ciudad de México respeta el derecho a la libre manifestación, pero sostuvo que el diálogo institucional requiere coherencia y respeto a los acuerdos establecidos. Indicó que, pese a las diferencias, se mantuvieron abiertos los canales de comunicación y que personal de la Secretaría de Gobierno continuó participando en reuniones para recibir propuestas relacionadas con la elaboración de una ley de refugios.