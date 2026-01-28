Invitan a automovilistas del Edoméx a pagar a tiempo tenencia vehicular

-Pueden realizar su pago de refrendo hasta el 6 de abril y obtener el 100% de descuento en su tenencia.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Finanzas, otorga beneficios a los contribuyentes con el Subsidio a la Tenencia Vehicular 2026, vigente hasta el 6 de abril de 2026; si pagan a tiempo, pueden ahorrar hasta el 100 por ciento de este impuesto.



Con el objetivo de apoyar la economía de las familias mexiquenses y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, este beneficio aplica para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido.



La dependencia estatal señala que se otorga un subsidio del 100 por ciento para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores, y del 50 por ciento para vehículos con placas expedidas en 2020.



Las personas interesadas podrán solicitar el beneficio hasta el 6 de abril de 2026, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:



-Ser persona física residente en el Estado de México.



-Contar con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor no exceda 638 mil pesos para automóviles o 250 mil pesos para motocicletas, IVA incluido.



-Estar al corriente o regularizar sus obligaciones fiscales estatales.



-Cubrir el pago del refrendo vehicular 2026, que es de 990 pesos para automóviles y de 731 pesos para motocicletas.



Para orientación y atención a las y los contribuyentes, el Gobierno del Estado de México pone a disposición los números: 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx, así como los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas en Facebook y la cuenta @FinanzasEdomex en X.