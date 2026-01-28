Las noches en Chapultepec se iluminan con Light Cycles

-Se tendrá recorrido nocturno inmersivo que fusiona naturaleza, luces y paisajes sonoros.

El Bosque de Chapultepec se convertirá en un escenario mágico con la llegada de Light Cycles, una experiencia inmersiva nocturna que invita a redescubrir la naturaleza a través de arte digital, iluminación envolvente y sonido ambiental.



Light Cycles propone una experiencia que va más allá de un espectáculo visual: es una invitación a reconectar con el entorno natural mediante tecnología, arte y contemplación nocturna. Una opción distinta para vivir Chapultepec como nunca antes.



El proyecto fue creado por el reconocido estudio Moment Factory, responsable de experiencias sensoriales que ya han conquistado ciudades de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Italia, Chile y Nueva Zelanda. Ahora, por primera vez, llega a la Ciudad de México.



Light Cycles propone un paseo nocturno guiado por un sendero natural dividido en cinco zonas temáticas, donde la vegetación del bosque se combina con juegos de luz, música inmersiva y tecnología de vanguardia.



Durante el trayecto, los visitantes podrán caminar entre miles de luces que reaccionan al entorno, explorar un campo de brotes de bambú iluminados, sumergirse en una atmósfera de bruma dorada y árboles resplandecientes y vivir una experiencia diseñada para ver, escuchar y sentir la naturaleza desde otra perspectiva.



La experiencia está pensada para todas las edades y se perfila como un plan perfecto para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una actividad diferente y relajante, lejos del ruido urbano.



Al finalizar el recorrido, habrá opciones de comida y bebidas, incluyendo chocolate caliente, para cerrar la velada de forma acogedora.



El lugar en donde se realizará este tipo de eventos es el Parque Rosario Castellanos, Bosque de Chapultepec, 2ª Sección, se accesará por la la Calzada Flotante, desde el Jardín Escénico Chapultepec, con una duración de entre 45 y 60 minutos, se elige el día y el horario al comprar los boletos.



Importante: el recorrido implica una caminata aproximada de 1.5 km por senderos naturales, con inclinaciones y superficies irregulares.