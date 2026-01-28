Coordinación entre poderes fortalece la seguridad y justicia en Edoméx: Delfina Gómez

-La coordinación interinstitucional fortalece la seguridad y la atención a las mujeres en la entidad.

Se continúa trabajando en el fortalecimiento de la seguridad y la impartición de justicia en el Estado de México, señaló la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que encabezó una nueva sesión de la Mesa de Paz, en la que sostuvo un encuentro de trabajo con Héctor Macedo García, presidente del Poder Judicial del Estado de México, para revisar estrategias conjuntas en beneficio de la población mexiquense.



La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a las acciones coordinadas en materia de seguridad y justicia, con la participación de los tres órdenes de gobierno, en un contexto donde la colaboración interinstitucional se mantiene como uno de los ejes prioritarios de la actual administración estatal.



A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó la importancia de la coordinación entre poderes como parte del proceso de transformación que vive la entidad.



“En Palacio de Gobierno, encabecé la Mesa de Paz de esta mañana, en la que las y los integrantes coordinamos acciones para la seguridad de las familias mexiquenses.



Agradezco al Presidente del Poder Judicial del Estado de México, Magistrado Héctor Macedo García, su asistencia este día. #ElPoderDeServir.”



Héctor Macedo García reiteró el compromiso del Poder Judicial mexiquense para fortalecer la coordinación interinstitucional y contribuir a la estabilidad social y la seguridad en la entidad.



Destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad y la atención a las mujeres en la entidad.



En sus redes sociales, el presidente señaló: “Participé en la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, un espacio de coordinación donde reafirmamos que la justicia también se construye escuchando, actuando y trabajando de manera conjunta. Hoy, los avances reflejan que las acciones coordinadas están dando resultados y nos motivan a redoblar esfuerzos”.



En la sesión de la Mesa de Paz también participaron Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de seguridad del Estado de México, así como el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien resaltó la relevancia de la presencia del titular del Poder Judicial en estos encuentros de coordinación.