UNICEF y el Gobierno de CDMX impulsan la participación de las juventudes

-Las y los adolescentes y jóvenes podrán participar en la consulta hasta el 20 de febrero.

UNICEF, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, presentaron el lanzamiento de la Consulta a Juventudes, una herramienta clave para garantizar la participación activa y significativa de adolescentes y jóvenes en la construcción del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025 – 2045 de la Ciudad de México.



En la conferencia participaron Fernando Carrera Castro, Representante de UNICEF en México; Patricia Ramírez Kuri, Directora General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; y Vianey Gómez Delgado, representante del Comité Juvenil de U-Report, quienes destacaron la importancia de incorporar las voces de las juventudes en los procesos de planeación de la ciudad a largo plazo.



El Plan General de Desarrollo (PGD) es el instrumento de planeación que define la visión de la Ciudad de México a 20 años. Derivado de la Constitución de la Ciudad de México de 2017, el PGD representa un cambio de paradigma al transitar de una lógica de planeación de corto plazo hacia una visión estratégica de largo alcance, basada en la participación ciudadana, territorial y colectiva.



En este contexto, la Consulta de Juventudes, dirigida a personas jóvenes de 14 a 29 años, busca recoger de manera sencilla y accesible las opiniones, experiencias e ideas sobre la ciudad en la que viven y la que desean construir. Según la ENOE-INEGI, la CDMX tiene 2 millones de jóvenes en este rango de edad, y por ello es de suma importancia escuchar sus voces y opiniones frente a temas que les impactan. Las y los adolescentes y jóvenes podrán participar hasta el 20 de febrero en este ejercicio.



UNICEF y el Gobierno de la Ciudad de México reiteraron su compromiso con la promoción de la participación significativa de niñas, niños y adolescentes, la cual permitirá conocer diferentes perspectivas desde las distintas alcaldías y las necesidades de los territorios, así como con el fortalecimiento de espacios donde las juventudes puedan ejercer su derecho a opinar y ser escuchadas en la toma de decisiones públicas.



Durante la rueda de prensa la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez Kuri subrayó que este ejercicio representa una oportunidad histórica para que las juventudes formen parte activa de la planeación del desarrollo de la Ciudad de México”



Asimismo, Vianey Gómez Delgado, representante del Comité U-Report mencionó que, escuchar a las juventudes implica decidir junto a quienes viven la ciudad hoy y cargarán con sus efectos mañana, desde una experiencia cotidiana que aporta miradas diversas, llenas de inclusión e innovación.