PESO MEXICANO MANTIENE TENDENCIA POSITIVA; CIERRA EN 17.24 UNIDADES POR DÓLAR

-La moneda nacional busca mantener su racha positiva ante el debilitamiento del dólar en este inicio de 2026.

El peso mexicano extendió su avance ante el dólar. La divisa local mantiene su tendencia positiva en 2026, en un mercado que se prepara para recibir la primera decisión de política monetaria en el año de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.



De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el factor principal detrás de este movimiento es el creciente escepticismo del mercado sobre la credibilidad del gobierno de Donald Trump para mantener y respetar acuerdos comerciales.



El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel 17.2420 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.3698 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una ganancia de 12.78 centavos o de 0.74 por ciento.



El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.3621 unidades y un nivel mínimo de 17.2017 unidades, no visto desde inicios de junio de 2024. El Índice Dólar (DXY), que compara al dólar con seis monedas, bajaba 1.34% a 95.76 unidades.



El dólar retrocedió a mínimos de cuatro años este martes, en un mercado que se alistaba para conocer mañana la primera decisión de política monetaria de la Fed este año. Se espera que la autoridad monetaria mantenga sin cambios la tasa de interés de referencia.



La caída del dólar ha sido sostenida en el mercado este año y a finales del anterior, debido al mayor riesgo asociado a Estados Unidos y la estrategia comercial de la administración Trump, que busca reducir el déficit comercial de la mayor economía del mundo.



La especulación acerca de la posible intervención cambiaria de Estados Unidos y Japón para fortalecer al yen es otro factor que impulsa el comportamiento de los operadores. El euro se fortaleció al nivel de 1.20 dólares por unidad por primera vez desde 2021.



En las cifras locales, los operadores asimilaban los datos de la balanza comercial de México, que tuvo un superávit de 771 millones de dólares en 2025 frente a un déficit de 18,540 millones de dólares en 2024, de acuerdo con el reporte del INEGI esta mañana.



“El crecimiento de las exportaciones mexicanas estuvo impulsado por las manufacturas distintas al sector automotor, acumulando un avance de 17.34% anual, en la mayor tasa de crecimiento desde el año 2021”, destacó el local Banco Base en una nota a clientes.



“Tomando en cuenta la tendencia actual, esperamos que el tipo de cambio se mantenga en el rango de fluctuación entre 17.22 y 17.25 pesos por dólar hacia el cierre, considerando unos niveles de soporte en 17.19 y de resistencia en 17.30”, dijo Monex.