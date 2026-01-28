Ricardo Moreno pone orden a deuda histórica de Toluca con CFE

Firma convenio para disminuir en 40 mdp la deuda de años anteriores por suministro de luz al Organismo de Agua y Saneamiento

En un acto de responsabilidad financiera, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, firmó un convenio con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para liquidar la deuda histórica del Organismo Agua y Saneamiento (OAyST) en materia de energía eléctrica, que habían ignorado administraciones anteriores, pasando de 80 a solo 40 millones de pesos.



El alcalde toluqueño señaló que este convenio muestra la constante labor realizada por la administración local para eficientar y manejar con honradez los recursos de las y los toluqueños, así como las acciones para sanear las finanzas municipales y garantizar servicios de calidad para la población.



Acompañado por el superintendente de la CFE, David López Medina; la responsable de la Subgerencia Comercial División Valle de México Sur, Salma Esther Aranda Atiyeh Yunez; la directora de Administración y Finanzas, Claudia del Carmen Tadeo; el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, y del director del OAySt, Alberto Valdés, el Presidente Municipal resaltó que existe disposición para hacer el pago total, como lo muestra al haber cubierto el 50% de la deuda.



Reiteró que, como parte de este acuerdo, se convino atender el resto del monto en 24 mensualidades, con el propósito de mantener en buenas condiciones al Ayuntamiento.



Asimismo destacó que esta gestión no ha acumulado adeudos, de ahí la importancia de manejar con responsabilidad sus finanzas, de cuidar el presente y futuro de la capital mexiquense.