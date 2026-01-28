Inicia preinscripción en línea a preescolar, primaria y secundaria 2026-2027 en Edoméx

-El registro se realiza exclusivamente en línea, a través del portal oficial edomex.gob.mx/, y estará disponible del 9 de febrero al 20 de marzo.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), publicó la convocatoria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) para el proceso de preinscripciones en línea del ciclo escolar 2026–2027, dirigido a estudiantes que ingresan a preescolar, primaria y secundaria.



El registro se realiza exclusivamente en línea, a través del portal oficial edomex.gob.mx/, y estará disponible del 9 de febrero al 20 de marzo, conforme al calendario establecido en la convocatoria. El trámite es personal y gratuito, y está dirigido a madres, padres, tutoras y tutores de aspirantes a educación básica.



La SECTI informa que en el proceso participan escuelas públicas de educación básica de los subsistemas estatal y federalizado, ubicadas en los 125 municipios de la entidad.



Para realizar el trámite, se requiere contar con la Clave Única de Registro de Población del aspirante, acta de nacimiento, correo electrónico del padre, madre o tutor, así como seleccionar cinco opciones de escuelas cercanas al domicilio y, en caso de tener algún hermano o hermana inscrito en la escuela solicitada, proporcionar también su CURP.



La dependencia señala que los criterios de prioridad para la asignación consideran la cercanía del plantel al domicilio del aspirante y la existencia de hermanos inscritos en la escuela solicitada, conforme a lo establecido en la convocatoria.



Los resultados de asignación se publican el 31 de julio de 2026 en el portal edomex.gob.mx/, y el listado correspondiente se coloca el 3 de agosto en cada una de las escuelas participantes.



Para consultar más información, comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM): 800-696-9696; al Departamento de Información o Sistemas: 722-214-7258 y 722-167-0473 o escribir a los correos electrónicos del subsistema estatal: said.preescolar@edugem.gob.mx, said.primaria@edugem.gob.mx y said.secundaria@edugem.gob.mx.



También se puede consultar la convocatoria en el link: https://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/convocatorias/CONVOCATORIA_SAID_2026.pdf.