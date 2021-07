Trabajadoras del hogar han sido inscritas a programa del IMSS

López Castañeda dijo que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social permitieron hacer adecuaciones en la fase dos del programa piloto del Seguro Social, con lo cual el patrón es ahora el sujeto obligado al pago de las cuotas y ya no se requiere de la coordinación con la persona trabajadora del hogar cuando trabaja con más de un patrón. Resaltó que entre los principales retos del programa piloto ha sido trabajar en los diversos materiales de difusión en un lenguaje sencillo y que los interesados conozcan “que no son solamente beneficios de corto plazo, sino que los acompañan a la largo de la vida en sus diferentes etapas, tanto al trabajador como a su núcleo familiar”.

