Recibe Clara Brugada reconocimiento por transformar a San Andrés Mixquic en un territorio de paz e igualdad

Al encabezar la tercera audiencia del programa Zócalo de Gobierno ciudadano, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recibió, de manos de pobladores del pueblo de San Andrés Mixquic, un reconocimiento por el trabajo realizado por su administración para convertir esta localidad en el primer territorio de paz y igualdad de la ciudad.



Cabe destacar que el pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac fue intervenido por todas las secretarías del Gobierno de la ciudad, pues ahí realizaron obras mayores de alumbrado público, aplicación de programas de bienestar, educación y acciones puntuales en materia de seguridad.



Además, se aplicaron programas como Yolotl Anáhuac, que permitió el remozamiento de fachadas con aplicación de murales monumentales, reencarpetamiento de calles, entre otras muchas obras.



“Es el primer territorio de paz e igualdad en el que intervinieron todas las dependencias y la gente está muy contenta por todo este trabajo, así que un aplauso y saludo al pueblo de San Andrés, muchísimas gracias”, afirmó la mandataria.



La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, atendió junto con su gabinete a 3425 personas, las cuales presentaron en total mil 38 solicitudes o demandas de servicios.



De manera personal, la titular del Ejecutivo local atendió ocho grupos de personas, quienes le presentaron diversas demandas y necesidades específicas en materia de reconstrucción y construcción de vivienda, protección civil, gestión del agua, medio ambiente, entre otros temas.



Cabe destacar que el programa de Zócalo de Gobierno Ciudadano y el programa Gobierno Casa por Casa representan los ejes principales de la administración de Clara Brugada para la atención y resolución de demandas de la población capitalina.