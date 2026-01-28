Celebra 3er aniversario el Museo de las Culturas Lacustres en San Mateo Atenco

-Con exposiciones, talleres y la nueva Sala del Calzado, el museo impulsa educación e identidad regional.

En la celebración del tercer aniversario del Museo de las Culturas Lacustres del Valle de Toluca “Dra. Yoko Sugiura Yamamoto” se recordó que este espacio cultural es único en su tipo en el país, consolidándose como centro de resguardo, difusión e investigación de la vida y cultura de los pueblos que se asentaron desde hace miles de años en la zona lacustre de las Ciénegas del Alto Lerma.



Fue el 27 de enero de 2023 cuando este museo abrió sus puertas, gracias al entusiasmo y visión de la presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra, siendo punto de encuentro para comunidades, estudiantes, personal de investigación académica y visitantes en general, ofreciéndoles la oportunidad de comprender las formas de vida de nuestros antepasados y la importancia ecológica y cultural de los humedales del Valle de Toluca.



El Museo de las Culturas Lacustres ha recibido 12,825 visitantes; y ahora cuenta con la nueva Sala de Exposiciones Temporales “Profa. Rosa Nava de López”, donde se han presentado ocho muestras de artes plásticas y mantiene una magnífica colección permanente expuesta en una museografía de alto nivel, que lo consolida como un espacio vivo, de identidad y conocimiento regional e internacional.



Y es que el museo concentra y difunde la investigación arqueológica y antropológica que durante cinco décadas realizó la doctora Yoko Sugiura Yamamoto, cuyo trabajo ha sido galardonado nacional e internacionalmente, como el Reconocimiento del Gobierno de Japón a su aporte a la Promoción del Entendimiento Cultural.



La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra ha reconocido la importante labor académica y de divulgación de la doctora Yoko Sugiura, así como la colaboración interinstitucional con la UAEMéx, El Colegio Mexiquense, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, la UNAM y la UAM, para cumplir el compromiso de preservar la memoria de los pueblos y el ecosistema de la cuenca del Alto Lerma.



La presidenta municipal lanzó la convocatoria a la población de San Mateo Atenco para donar o prestar piezas históricas para crear la Sala de la Historia del Calzado, la cual dará cuenta del desarrollo de la industria del calzado como parte de la identidad atenquense, un patrimonio vivo que debe conservarse para que las futuras generaciones lo conozcan, lo valoren y lo continúen.